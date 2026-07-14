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Общество

Аэропорт Сочи временно перестал принимать и отправлять самолеты

Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта Сочи
Telegram-канал «Аэропорт Сочи»

Международный аэропорт Сочи временно прекратил прием и отправку авиарейсов в связи с необходимостью обеспечения безопасности полетов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Пост был опубликован в 20:42 по московскому времени. В нем говорится, что в сочинской воздушной гавани установлены «временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов».

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — уточнил представитель Федерального агентства воздушного транспорта.

Аналогичные ограничения в работе сочинского аэропорта вводились минувшей ночью, они были снятыhttps://t.me/favt_info/6276 ранним утром.

Такие же меры безопасности сегодня вечером были приняты и в другом кубанском аэропорту — краснодарской авиагавани Пашковский.

Мэр Сочи Андрей Прошунин сегодня днем оповещал население о беспилотной опасности. Об отмене угрозы он сообщил несколько часов назад в своем Telegram-канале.

В краснодарском краевом оперштабе со ссылкой на Минобороны уточнили, что в течение сегодняшнего дня российская ПВО сбила 252 украинских беспилотника, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Ранее авиарейс из Москвы более 10 часов добирался до Краснодара.

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