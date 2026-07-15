В Киеве произошел крупный пожар

В одном из районов Киева произошел масштабный пожар. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных журналистами кадрах видно сильное возгорание, а над городом высоко поднимается густой столб дыма. По информации издания, горят склады.

14 июля Киев окутало густым дымом после мощных ночных взрывов. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала противовоздушная оборона. Он добавил, что в Голосеевском районе Киева зафиксированы попадания по складским помещениям и возникли пожары. Также сообщается о возгораниях в Дарницком районе города.

В июне президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы России (ВС РФ) будут наращивать силу ответных ударов по инфраструктуре Украины, чтобы Киев потерял желание наносить удары по гражданским объектам. Глава государства также отметил, что атаки со стороны Украины наносят ущерб российской экономике, однако восстановление проходит быстро.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам вглубь страны.