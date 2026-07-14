Киев заволокло дымом после ночных ударов

Опубликованы кадры из Киева, который после взрывов затянуло дымом

Киев окутало густым дымом после мощных ночных взрывов. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «Страна.ua».

На опубликованных кадрах виден черный дым на фоне жилых высоток.

По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе работала противовоздушная оборона. Он добавил, что в Голосеевском районе Киева зафиксированы попадания по складским помещениям и возникли пожары. Также сообщается о возгораниях в Дарницком районе города.

В Минобороны России ранее сообщили о групповых ударах по предприятиям военной промышленности (ВПК), участвующим в разработке и производстве ракет и беспилотников.

12 июня президент России Владимир Путин подчеркнул, что Вооруженные Силы России (ВС РФ) будут наращивать силу ответных ударов по инфраструктуре Украины, чтобы Киев потерял желание наносить удары по гражданским объектам. Глава государства также отметил, что атаки со стороны Украины наносят ущерб российской экономике, однако восстановление проходит быстро.

Ранее украинцев призвали готовиться к ударам вглубь страны.