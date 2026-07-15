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Общество

Латвийский политик назвал пакистанцев обезьянами и призвал их выдворить

Вице-мэр Риги Ратниекс оскорбил пакистанцев и призвал выгнать их из Латвии
Edvards Ratnieks/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс резко высказался в на своей странице в X в сторону пакистанцев, живущих в Латвии.

Комментируя пост с историей пользователя о якобы использовании мигрантов местной мафией в рамках «гибридной войны» против Латвии, латвийский политик написал следующее: «Спасибо за информацию. Передал в полицию. Эти обезьяны должны быть выдворены».

Накануне министр культуры Латвии Наурис Пунтулис заявил о том, что русскоязычный контент должен исчезнуть из латышских средств массовой информации. По его словам, русскоязычный контент в СМИ все еще сохраняется. Оснований для его дальнейшего существования нет, особенно в нынешней военно-политической обстановке, отметил министр.

Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что данное решение поражает в правах огромное количество жителей республики. Однако он подчеркнул, что подобная политика латвийских властей не нова — они и до этого транслировали «ненависть ко всему русскому и русскоязычному».

Кроме того, с 1 января 2026 года в Латвии вступил в силу запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах. Также в стране ограничено русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, а НДС на продажу книг на русском языке повышен до 21%.

Ранее в МИД РФ сообщили о планах Прибалтики депортировать русскоязычных жителей.

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