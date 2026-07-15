В Кремле осуждают заявление министра культуры Латвии Науриса Пунтулиса о том, что русскоязычный контент должен исчезнуть из латышских средств массовой информации. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данное решение поражает в правах огромное количество жителей республики. Однако он подчеркнул, что подобная политика латвийских властей не нова — они и до этого транслировали «ненависть ко всему русскому и русскоязычному».

«Это их (властей Латвии --прим. ред.) постоянная характеристика, здесь можно только выразить полное неприятие», — подчеркнул Песков.

Согласно данным юридического бюро латвийского парламента, сейчас доля материалов на русском языке в СМИ Латвии составляет около 2,5%.

С 1 января 2026 года в стране вступил в силу запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах. Также в стране ограничено русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, а НДС на продажу книг на русском языке повышен до 21%. Власти объясняют эти меры созданием единого информационного пространства на латышском языке и соображениями национальной безопасности, несмотря на то, что русским языком в республике владеют около 40% жителей.

Ранее в МИД РФ сообщили о планах Прибалтики депортировать русскоязычных жителей