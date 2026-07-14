Власти Латвии призвали убрать русский язык из СМИ

Русскоязычный контент должен исчезнуть из латышских средств массовой информации. Об этом заявил министр культуры Латвии Наурис Пунтулис, его слова приводит РИА Новости.

По словам министра, русскоязычное содержание в СМИ все еще сохраняется. Оснований для его дальнейшего существования нет, особенно в нынешней военно-политической обстановке, отметил министр.

«Что значит его сокращение? Оно должно исчезнуть совсем, вот и все», — сказал Пунтулис на заседании комитета парламента Латвии по правам человека и общественной деятельности.

Согласно данным юридического бюро латвийского парламента, сейчас доля материалов на русском языке в СМИ Латвии составляет около 2,5%.

С 1 января 2026 года в Латвии вступил в силу запрет на изучение русского языка как второго иностранного в школах. Также в стране ограничено русскоязычное теле- и радиовещание в государственных СМИ, а НДС на продажу книг на русском языке повышен до 21%. Власти объясняют эти меры созданием единого информационного пространства на латышском языке и соображениями национальной безопасности, несмотря на то, что русским языком в республике владеют около 40% жителей.

Ранее в МИД РФ сообщили о планах Прибалтики депортировать русскоязычных жителей.