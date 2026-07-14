На голландском танкере начался пожар после удара Ирана по судам в Ормузе

Зарегистрированная в Нидерландах судоходная компания Stolt Tankers сообщила о возгорании на своем танкере Stolt Magnesium после иранского удара по двум судам ОАЭ в Ормузском проливе. Пресс-релиз компании опубликован на сайте Sky News.

В заявлении говорится, что Stolt Magnesium подвергся нападению сегодня рано утром у берегов Омана в Аравийском море — примерно в то же самое время, когда два танкера ОАЭ были атакованы иранскими крылатыми ракетами.

«В результате нападения в машинном отделении судна возник пожар», — сообщила компания.

По ее данным, все члены экипажа Stolt Magnesium в безопасности, их местонахождение установлено.

Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов сообщило об иранской атаке на два индийских танкера в южной части Ормузского пролива: после нее один моряк не выжил, еще несколько человек получили ранения.

Иранские власти со своей стороны заявили о мерах, принятых против судов, нарушивших правила прохода через пролив.

Несколько дней назад Иран аналогичным образом обстреливал танкеры, зарегистрированные в Саудовской Аравии и Катаре, при проходе через Ормуз.

Ранее Иран закрыл Ормузский пролив.