Иран атаковал танкеры Саудовской Аравии и Катара в Ормузском проливе

МИД Саудовской Аравии сообщил об атаке Ирана на танкер королевства в Ормузе

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии в соцсети X сообщило, что Иран атаковал танкер королевства Vijian в Ормузском проливе.

В публикации отмечается, что иранская сторона также атаковала катарский танкер Al-Rekkayat.

В ведомстве осудили действия Исламской Республики.

«Королевство подчеркивает, что эти неприемлемые действия являются нападением на безопасность международного судоходства, а также на безопасность глобальных поставок энергоносителей», – говорится в публикации.

7 июля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что танкер с нефтью под флагом Саудовской Аравии был поврежден в районе Ормузского пролива недалеко от побережья Омана.

До этого США предложили Ирану частично разморозить его зарубежные активы при условии сохранения бесплатного судоходства через Ормузский пролив. В конце июня представители США и государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива выступили с совместным заявлением, в котором высказались против наложения транзитных пошлин в акватории Ормузского пролива.

Ранее США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив.