Иран обстрелял танкеры в Ормузе, есть жертвы

В южной части Ормузского пролива под удар попали два индийских танкера, передает Reuters со ссылкой на министерство обороны ОАЭ (Объединенных Арабских Эмиратов).

В ведомстве заявили, что суда были поражены крылатыми ракетами Ирана в территориальных водах Омана. При ударе погиб один член экипажа, еще восемь пострадали.

Согласно пресс-релизу минобороны, на танкерах возникли пожары, но их удалось взять под контроль. ОАЭ осудили нападение как серьезное нарушение международного права и заявили, что могут ответить и принять необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе. На этом фоне Иран атаковал несколько судов, которые попытались пересечь пролив без его разрешения.

Ранее солдаты США, выжившие после удара иранского «Шахеда», обвинили своих генералов.