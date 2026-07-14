В деле об убийстве экс-мэра Самары и его жены появились новые свидетели

В деле об убийстве экс-мэра Самары Виктора Тархова и его жены, за которое судят их внучку Екатерину, появились новые свидетели. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По его данным, на слушании в Самарском областном суде выступил продавец жидкого азота Антон Круглов, у которого внучка Тарховых приобрела более 200 литров газа. В своих показаниях мужчина утверждает, что в начале 2025 года Екатерина трижды приезжала к нему на такси, каждый раз покупая по два баллона.

Круглов рассказал, что девушка объясняла покупку жидкого азота проведением «какого-то шоу». Судя по детализации звонков, она созванивалась с продавцом более 46 раз.

«Оставила залог 15 тысяч рублей, потом баллоны вернула и деньги забрала», — рассказал свидетель.

Второй свидетельницей стала Марина Метревели, которая познакомилась с Екатериной Тарховой в 2019 году и позже свела ее со своей сестрой Светланой, проживающей в Грузии. Светлана Метревели, по версии следствия, является сообщницей Тарховой и координировала ее действия из-за границы.

Еще одним обвиняемым по делу проходит ее 25-летний племянник Дмитрий Метревели, которого подозревают в том, что он отравил Виктора Тархова и его супругу, а потом расчленил их тела.

Внучка экс-мэра признала вину в убийстве, сообщив, что жертвы были отравлены, заморожены жидким азотом, а затем расчленены, после чего их останки частично утилизировали. Девушка сообщила, что руководствовалась корыстным мотивом, рассчитывая заполучить имущество и деньги родственников.

Ранее правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом.