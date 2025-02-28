Обвиняемая в убийстве бывшего мэра Самары признала вину и сообщила о подельнике

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова, обвиняемая в убийстве своих деда и бабушки, признала вину и сообщила, что в совершении преступления ей помогал соучастник. Об этом сообщил Следственный комитет России в Telegram-канале.

«Она сообщила о соучастнике преступления — знакомом мужчине, который в настоящее время выехал за пределы Самарской области и объявлен в розыск», — говорится в сообщении ведомства.

Внучка Тархова также указала на корыстный мотив преступления. По ее словам, жертвы были отравлены, затем тела подверглись криогенной заморозке с использованием жидкого азота, после чего были расчленены и частично утилизированы. Следственный комитет РФ подтвердил эти показания в ходе следственного эксперимента.

Подозреваемой назначена амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Кроме двойного убийства (часть 2, пункт «а» статьи 105 УК РФ), женщине инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) в связи с хищением автомобиля, принадлежавшего бабушке.

Проводятся экспертизы, подтверждающие причастность обвиняемой к преступлению, найдены следы крови потерпевших на ее обуви.

До этого выяснилось, что обвиняемая заранее готовилась к совершению преступления. Девушка приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости для того, чтобы скрыть следы убийства. Позднее тела экс-мэра и его жены искали на мусорном полигоне, но поиски не увенчались успехом.

Ранее адвокат рассказал, что убийцу экс-мэра Самары могут установить по останкам.