Внучка бывшего мэра Самары и его жены признала вину в их убийстве

Обвиняемая в убийстве экс-мэра Самары Тархова и его супруги признала вину

Внучка бывшего главы Самары Екатерина Тархова полностью признала вину в двойном убийстве. Об этом пишет РИА Новости.

»(Обвинение в убийстве — ред.) признаю в полном объеме, ваша честь», — сказала она судье.

Тарховой уже предъявили более десятка обвинений: убийство двух человек, мошенничество в особо крупном размере, кражи с банковского счета и др. По ним вину она признала лишь частично или не признала совсем.

Кроме того, среди вменяемых статьей есть также 244 УК РФ (надругательство над телами умерших). Как утверждают СМИ, обвиняемая с подельником воспользовалась мясорубкой, чтобы уничтожить останки.

По версии следствия, Тархова вместе со звоним знакомым, гражданином Грузии Дмитрием Метревели под руководством его родной тети Светланы Метревели отравила неизвестным веществом Виктора и Наталью Тарховых. Затем с помощью матери Светланы — Таисии Киселевой — подельники подделали документы и попытались продать имущество, в том числе компанию «Новитрек». Сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.

Ранее стало известно, что обвиняемая в двойном убийстве внучка экс-мэра Самары сама купила пилу.