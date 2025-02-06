Правнука убитого экс-мэра Самары отправили в детдом

Шестилетнего правнука убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова, сына его внучки Екатерины Тарховой, отправили в детский дом, так как у мальчика не осталось близких родственников. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«После ареста внучки Виктора Тархова шестилетнего ребенка поместили в детский дом: никого из близких у него нет. Отец мальчика живет в Израиле. Бабушка, Людмила Тархова, сейчас в колонии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что внучка бывшего мэра Самары в последнее время нигде не работала и пыталась вести свой блог.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что бывший мэр Самары Виктор Тархов и его жена Наталья были убиты их внучкой Екатериной ради получения 145 млн рублей, именно столько женщина рассчитывала заработать после продажи недвижимости родственников: особняков в Московской области, квартиры бизнес-класса в Самаре и автомобиля.

Ранее стало известно, что дочь убитого экс-мэра Самары получила семь лет колонии за вымогательство.