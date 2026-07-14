ВС России ударили по предприятиям ВПК и порту на Украине

МО: ВС РФ поразили предприятия ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одессе

В минувшую ночь Вооруженные Силы России (ВС РФ) нанесли групповые удары по территории Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

В результате в Киеве были поражены предприятия военной промышленности (ВПК), участвующие в разработке и производстве ракет и беспилотников, а в Одесской области — инфраструктура порта Южный, используемая в интересах украинской армии.

До этого российское оборонное ведомство сообщило об ударах по объектам портовой инфраструктуры в Черноморске Одесской области. По данным МО, пораженные объекты использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов.

Кроме того, российские силы поразили два сухогруза, морской паром, который осуществлял доставку грузов украинским военным подразделениям, и патрульный катер в порту «Черноморск». Удар был нанесен по сейнеру — рыболовному судну, переоборудованному для спуска безэкипажных катеров и патрульного катера, рассказали в Минобороны РФ.

Ранее российские силы ударили бомбами по пункту временного размещения ВСУ.