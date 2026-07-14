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Общество

Очередь на проезд по Крымскому мосту устранена

Очередь на проезд по Крымскому мосту с обеих сторон устранена
Константин Михальчевский/РИА Новости

Автомобильная очередь перед Крымским мостом устранена. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Отмечается, что с обеих сторон моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет.

Движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто с 01:00 до 04:38 по московскому времени 14 июля. После этого на подходе к мосту со стороны Тамани скопилось 500 машин.

На этом фоне при отражении атаки Вооруженных сил Украины в Балаклавском районе Севастополя силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотных летательных аппаратов. Власти призвали горожан придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя. Из-за налета часть Севастополя осталась без электроснабжения.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.

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