Губернатор Севастополя сообщил о повреждении при атаке энергетической инфраструктуры

В результате масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Он уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб нанесенных повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.
По словам губернатора, целью удара является лишить севастопольцев привычных условий жизни и посеять среди них панику. Развожаев подчеркнул, что Севастополь проходил и не такое, выстоит и сейчас.
Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи. Также следует по максимуму отключить электроприборы и не перегружать сеть.
Губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.
14 июля Развожаев сообщил, что при отражении украинской атаки в Балаклавском районе силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотников.
Ранее в СВР назвали преступными методы Киева против России.