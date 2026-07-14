Губернатор Севастополя сообщил о повреждении при атаке энергетической инфраструктуры

Развожаев: в результате атаки часть Севастополя осталась без электроснабжения

В результате масштабной атаки на энергетическую инфраструктуру Севастополя часть города осталась без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

Он уточнил, что на объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб нанесенных повреждений. Все экстренные службы находятся в полной готовности.

По словам губернатора, целью удара является лишить севастопольцев привычных условий жизни и посеять среди них панику. Развожаев подчеркнул, что Севастополь проходил и не такое, выстоит и сейчас.

Развожаев попросил горожан экономить заряд телефонов и использовать гаджеты только для экстренной связи. Также следует по максимуму отключить электроприборы и не перегружать сеть.

Губернатор призвал севастопольцев сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

14 июля Развожаев сообщил, что при отражении украинской атаки в Балаклавском районе силы противовоздушной обороны, военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотников.

Ранее в СВР назвали преступными методы Киева против России.