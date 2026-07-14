В очереди на Крымский мост встали сотни машин

В очередях на Крымский мост со стороны Тамани скопилось 500 машин

В очереди на Крымский мост со стороны Тамани скопилось 500 машин. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной обстановке на переправе.

По данным на 5:00, водителям придется провести в пробке около двух часов. Со стороны Керчи очереди перед пунктом ручного досмотра нет.

В 1:00 затруднений в проезде по переправе не было. Однако с 2:00 движение транспорта по мосту приостановили более чем на 2,5 часа.

На этом фоне при отражении атаки ВСУ в Балаклавском районе Севастополя силы ПВО (противовоздушной обороны), военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотников. Власти призвали горожан придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя. Из-за налета часть Севастополя осталась без электроснабжения.

Ранее краснодарец попытался провезти через Крымский мост огнемет от комаров.