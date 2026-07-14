БПЛА ударили по Севастополю

Губернатор Развожаев: силы ПВО сбили над Севастополем пять дронов

При отражении атаки ВСУ в Балаклавском районе силы ПВО (противовоздушной обороны), военные и мобильные огневые группы сбили пять беспилотников. Об этом написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

По предварительной информации, никто не пострадал. Чиновник призвал жителей Севастополя придерживаться мер безопасности: покинуть открытые пространства, оставаться в укрытиях и беречь себя.

Градоначальник отметил, что дроны уничтожают разными средствами поражения, в том числе из стрелкового оружия.

До этого в Тульской области ликвидировали в общей сложности 12 БПЛА. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

В ночь на 14 июля также продолжились налеты дронов на Москву. Перед полуночью столицу меньше чем за 15 минут безуспешно атаковали четыре БПЛА. После этого общее количество беспилотников, пытавшихся ударить по городу, составило 61.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.