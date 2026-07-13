В Бангкоке увеличилось число пострадавших в результате сильного пожара в баре

Reuters: число пострадавших при пожаре в баре в Бангкоке выросло до 63

Число пострадавших в результате сильного пожара в баре в Бангкоке выросло до 63. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным журналистов, в настоящее время огонь охватил уже все здание.

О пожаре в баре сообщило агентство Associated Press. В результате инцидента 27 человек не выжили. Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что власти страны ведут расследование причины возникновения пожара.

Местные жители сняли на видео обстановку у бара в Бангкоке. На кадрах видно, что пламя вырвалось из входа в заведение. Посетители начали в панике выбегать на улицу. По словам очевидцев, некоторые посетители получили ожоги.

В мае в Москве на улице Пятницкой загорелся «Жилой дом с лавками». Пожару присвоили второй ранг сложности. По информации журналистов, возгорание началось в баре «Подозрительные лица». Посетителей эвакуировали.

Ранее россиянин устроил взрыв в кафе, бросив гранату за барную стойку.