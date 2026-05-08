В Москве загорелось историческое здание, пожар начался в баре «Подозрительные лица»

В центре Москвы загорелось историческое здание начала XX века

В Москве на улице Пятницкой загорелся «Жилой дом с лавками». Пожару присвоен второй ранг сложности, пишет агентство «Москва».

«Пожар в центре Москвы – на Пятницкой улице горит «Жилой дом с лавками» начала XX века. Идет интенсивное распространение огня по зданию», — говорится в посте.

По информации Telegram-канала 112, пожар начался в баре «Подозрительные лица». Проводится эвакуация, на месте работают пожарные, следует из сообщения.

Как пишет Telegram-канал «Осторожно, Москва», из двухэтажного здания, где находится заведение, валит дым. Дорога в районе возгорания перекрыта, добавили журналисты.

Других подробностей о происшествии, как и данных о пострадавших, на момент публикации нет. МЧС столицы пока не комментировало информацию.

В марте в жилом здании на Николоямской улице в Москве произошел пожар из-за непотушенной сигареты. Виновник случившегося успел эвакуироваться, однако три человека, находившихся выше на несколько этажей, не выжили.

Позднее виновника пожара задержали.

Ранее в Московской области загорелись склады научно-технического испытательного центра.