Выбегающие в панике посетители горящего бара в Бангкоке попали на видео

Появились кадры из Бангкока, где произошел сильный пожар в баре

Местные жители сняли на видео обстановку у бара в Бангкоке, где произошел сильный пожар. Кадры распространил телеканал RT.

На кадрах видно, что пламя вырвалось из входа в заведение. Посетители начали в панике выбегать на улицу. По словам очевидцев, некоторые посетители получили ожоги.

О пожаре в баре сообщило агентство Associated Press. В результате инцидента 27 человек не выжили. Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что власти страны ведут расследование причины возникновения пожара. По его словам, нескольких пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Накануне на участке железной дороги между Кельном и Дюссельдорфом в Германии произошел пожар, который, по предварительным данным, мог быть вызван диверсионными действиями. По данным агентства DPA, группировка Angry Birds Commando может быть причастна к инциденту — ее члены опубликовали соответствующее сообщение на платформе антиглобалистов Indymedia.

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