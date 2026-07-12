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Общество

В одном из баров Бангкока произошел сильный пожар

Премьер-министр Таиланда: в результате пожара в баре в Бангкоке не выжили 27 человек
Ariel Dufey/Shutterstock

В результате сильного пожара в одном из баров столицы Таиланда, Бангкока, не менее 27 человек не выжили. Об этом сообщает Associated Press.

Пожар начался в полночь по местному времени (20:00 мск).

Глава правительства Таиланда Анутхин Чанвиракун заявил, что власти страны ведут расследование причины возникновения пожара. По его словам, по меньшей мере, 27 человек не выжили, нескольких пострадавших доставили в медицинские учреждения.

10 июля стало известно, что в подмосковном Красногорске произошел крупный пожар в районе Волоколамского шоссе у станции Павшино. Загорелся торговый центр «ТераБит». Из здания эвакуировали около 340 человек.

22 мая сообщалось, что пожар произошел в восьмиэтажном отеле AJ Plus в Паттайе на юго-востоке Таиланда.

Ранее итальянский ресторан сгорел из-за фейерверков на свадебном торте.

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