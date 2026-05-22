На юго-востоке Таиланда четыре человека пострадали при пожаре в отеле

The Independent: около 240 гостей эвакуировали из загоревшегося отеля в Паттайе

Пожар произошел в восьмиэтажном отеле AJ Plus в Паттайе на юго-востоке Таиланда. Об этом пишет The Independent.

Издание сообщило, что огонь вспыхнул в ресторане на крыше гостиницы вечером 21 мая. Пламя быстро перекинулось на седьмой этаж, из-за чего постояльцы начали паниковать.

«Были эвакуированы около 240 гостей. <...> В результате инцидента пострадали четыре человека», — говорится в материале.

По информации журналистов, три человека — мальчик из Индонезии и две тайские женщины — отравились дымом. У одного тайского мужчины диагностировали ожоги 20% тела.

Сотрудникам экстренных служб, прибывшим на место происшествия, понадобился примерно час, чтобы взять ситуацию под контроль. Следователи предполагают, что возгорание могло начаться из-за короткого замыкания.

«Отель закрыли для проведения проверки, а гостей временно переселили», — отмечается в публикации.

