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Общество

Севастополю снизили лимит потребляемой мощности из-за аварии на сетях

Развожаев: лимит потребляемой мощности снижен для Севастополя из-за аварии
Алексей Мальгавко/РИА Новости

Севастополю значительно снизили лимит потребляемой мощности из-за серьезной аварии на магистральных сетях за пределами региона. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, местным жителям следует быть готовыми, что электричества не будет около шести часов. Если же свет дома есть, то он будет подаваться в течение двух часов, после чего последует отключение.

Развожаев заявил, что из-за произошедшего соблюдать привычный график «3 через 3» невозможно. Сейчас отключены потребители первой и второй очереди, добавил губернатор.

До этого Развожаев рассказал, что в Севастополе вынужденно ограничили электроснабжение, чтобы не допустить перегруза сетей за пределами региона.

Накануне после украинской атаки три города и четыре района на севере Крыма были обесточены. Электричества не было в городах Джанкой, Красноперекопск и городском округе Армянск, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. Энергетики круглосуточно проводили ремонтные работы.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

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