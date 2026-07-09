Удары по танкерам и резервуару нефтебазы. Что известно о ночных атаках ВСУ на Россию

Танкеры в Таганрогском заливе попали под удары дронов и получили повреждения

ВСУ вновь атаковали беспилотниками два танкера в Таганрогском заливе. По данным властей Ростовской области, суда получили механические повреждения, а экипажи были эвакуированы. Также ночью под ударом оказались Тверская область и Ставропольский край, где произошли возгорания на нефтяном резервуаре и промышленном объекте, сообщили главы регионов. Что известно о последствиях атаки — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Таганрогском заливе украинские беспилотники вновь атаковали два танкера.

По его словам, суда получили механические повреждения . Экипажи были эвакуированы, пострадавших нет. В результате попадания беспилотников на обоих судах возникли пожары. На одном из танкеров возгорание уже ликвидировано, на втором пожарные продолжают работу.

Кроме того, за ночь, по данным главы региона, над Ростовской областью было уничтожено более двух десятков дронов. Обломки одного из них вызвали возгорание камыша в карьере Азовского района. Также беспилотники были сбиты над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Гуково, а также Азовским, Неклиновским и Чертковским районами.

Ночной удар по танкерам в Таганрогском заливе стал вторым за последние двое суток .

Накануне, 8 июля, украинские беспилотники атаковали два танкера, следовавших в Ростов-на-Дону. В результате удара суда были повреждены, два человека получили легкие ранения. Одному медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, однако после осмотра оба отказались от госпитализации. На одном из судов пришлось эвакуировать экипаж.

Губернатор Юрий Слюсарь тогда уточнял, что танкеры были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать . По его словам, во время той атаки над Ростовской областью были уничтожены около 70 беспилотников. Под удар попали 11 районов региона, а также города Новошахтинск, Каменск-Шахтинский и акватория Таганрогского залива.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 8 июля назвал удары по танкерам в Таганрогском заливе проявлением террористической деятельности Украины.

«Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», — заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, реакцией России на удары по танкерам остается продолжение специальной военной операции.

Удары по Тверской области и Ставрополью

В ночь на 9 июля украинские беспилотники атаковали и другие российские регионы. Как сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев, в результате отражения атаки произошло возгорание одного из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза». По его словам, пожар был локализован, пострадавших среди сотрудников предприятия и местных жителей нет.

В Ставропольском крае, по информации губернатора Владимира Владимирова, после атаки БПЛА возник пожар на территории промышленного объекта в хуторе Вязники Шпаковского округа . По предварительным данным, никто не пострадал, угрозы распространения огня на жилые дома нет.

Кроме того, обломки одного из беспилотников упали в районе улицы Коломийцева в Ставрополе. По данным властей, разрушений и пострадавших также не зафиксировано.

За ночь на 9 июля дежурные средства ПВО России перехватили и уничтожили 73 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской и Ростовской областей, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.