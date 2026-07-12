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Глава Севастополя отреагировал на данные о «взрыве» на Балаклавской ТЭС

В Севастополе временно ограничили электроснабжение, чтобы не перегружать сети
Алексей Мальгавко/РИА Новости

В Севастополе вынужденно ограничили электроснабжение, чтобы не допустить перегруза сетей за пределами региона. Об этом написал в Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Чиновник пояснил, что в противном случае во всей энергосистеме может произойти авария. Объекты перешли на особый режим электроснабжения, а соцобъекты — на резервные схемы питания.

«Укропаблики пишут о якобе «взрыве» чего-то крупного в Севастополе, намекая на Балаклавскую ТЭС (теплоэлектростанцию). Это ложь», — заявил градоначальник.

Он попросил горожан с пониманием отнестись к происходящему.

Накануне после украинской атаки три города и четыре района на севере Крыма были обесточены. Электричества не было в городах Джанкой, Красноперекопск и городском округе Армянск, а также в Джанкойском, Красноперекопском, Нижнегорском и Черноморском районах. Энергетики круглосуточно проводили ремонтные работы.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

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