Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против ИранаЦиклон «Бернадетт»
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град
Василий Кузьмичёнок/Агентство «Москва»

Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13-18 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, 13 июля. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, с 00:00 мск до 21:00 мск в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – говорится в публикации.

11 июля на столицу обрушился ливень с градом.

Из-за мощного дождя и ветра на территории «Винзавода» обвалилась крыша.

На станции метро «Трубная» дождевая вода залила вестибюль.

Как сообщал Telegram-канал Baza, молния ударила в двух молодых людей на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе, их госпитализировали.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в Москве в эти выходные ожидается суперциклон, который принесет в город аномальные ливни.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Дружба без ссор и конфликтов — плохой знак. Почему полезно ругаться и как сохранить отношения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!