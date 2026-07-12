Москвичей предупредили о дожде с грозой в понедельник

МЧС: на Московскую область в ближайшее время обрушатся ливень, гроза и град

Сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 13-18 метров в секунду ожидаются в Москве в понедельник, 13 июля. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

По прогнозам синоптиков, с 00:00 мск до 21:00 мск в Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, град.

«Просим горожан быть внимательными на улице в непогоду: не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили», – говорится в публикации.

11 июля на столицу обрушился ливень с градом.

Из-за мощного дождя и ветра на территории «Винзавода» обвалилась крыша.

На станции метро «Трубная» дождевая вода залила вестибюль.

Как сообщал Telegram-канал Baza, молния ударила в двух молодых людей на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе, их госпитализировали.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в Москве в эти выходные ожидается суперциклон, который принесет в город аномальные ливни.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.