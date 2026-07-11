На Москву обрушился ливень с градом. Однако люди продолжают гулять по улицам, пишет Life.ru, ссылаясь на Telegram-канал SHOT.

«Из-за довольно высокой температуры воздуха некоторые все равно продолжают гулять. Есть шанс, что такая погода продлится до вечера воскресенья. Что ж, выходным пропадать, что ли?», — говорится в посте.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что жители столицы передвигаются перебежками, те, у кого нет зонтов спасаются от непогоды с помощью дождевиков.

До этого Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Москве сообщила, что в российской столице ожидается жара около +30°С во второй половине дня 11 июля. Москвичей и гостей столицы призвали пить побольше воды и держаться в тени.

9 июля главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предупредила, что улучшение погоды в Москве и области ожидается не раньше второй половины июля. Также она рассказала, что 11 и 12 июля в столице пройдут дожди.

Ранее на Тайване из-за приближения супертайфуна «Бави» пострадали порядка 87 человек.