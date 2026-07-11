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Общество

В Москве на территории «Винзавода» обрушилась крыша из-за мощного дождя и ветра

«Осторожно, новости»: на «Винзаводе» в Москве обрушилась крыша из-за непогоды

В Москве на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша из-за непогоды. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на очевидцев.

По информации журналистов, инцидент произошел после того, как столицу накрыл мощный дождь и ветер. Информация о пострадавших не уточняется.

Днем 11 июня на Москву обрушился ливень с градом. Жители столицы передвигались по улицам перебежками, те, у кого не было зонтов, спасались от непогоды с помощью дождевиков.

8 июля ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве в эти выходные ожидается суперциклон, который принесет в город аномальные ливни. Синоптик уточнил, что в этот период «сработает эффект Фудзивары», который заключается в объединении двух циклонов, формирующих мощный вихрь. В эти выходные явление может затронуть циклоны «Бернадетт» и «Каспиец», отметил специалист.

Ранее синоптики предупредили о неустойчивой погоде в Москве.

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