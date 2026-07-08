На Москву движется редкий суперциклон, который принесет аномальные ливни

Тишковец: эффект Фудзивары принесет в Москву аномальные ливни в эти выходные

В Москве в предстоящие выходные ожидается суперциклон, который принесет в город аномальные ливни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В предстоящие выходные сработает эффект Фудзивары, который породит суперциклон на просторах Русской равнины. И на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме 67 литров на метр площади, что составляет 80% месячной нормы», — сказал специалист.

Тишковец уточнил, что эффект Фудзивары заключается в объединении двух циклонов, которые сформируют мощный вихрь. В эти выходные явление может затронуть циклоны «Бернадетт» и «Каспиец», отметил синоптик.

Несколькими часами ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.