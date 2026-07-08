Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Общество

На Москву движется редкий суперциклон, который принесет аномальные ливни

Тишковец: эффект Фудзивары принесет в Москву аномальные ливни в эти выходные
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Москве в предстоящие выходные ожидается суперциклон, который принесет в город аномальные ливни. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В предстоящие выходные сработает эффект Фудзивары, который породит суперциклон на просторах Русской равнины. И на столицу обрушатся аномальные ливни. В сумме 67 литров на метр площади, что составляет 80% месячной нормы», — сказал специалист.

Тишковец уточнил, что эффект Фудзивары заключается в объединении двух циклонов, которые сформируют мощный вихрь. В эти выходные явление может затронуть циклоны «Бернадетт» и «Каспиец», отметил синоптик.

Несколькими часами ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в течение всей текущей недели и на предстоящих выходных погода в столичном регионе особо не изменится. При этом ожидается, что в последний рабочий день к дождям добавятся грозы.

Ранее москвичам посоветовали пока не ждать комфортного лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
«Футбол будет одним из первых». В какие виды спорта вернут Россию после решения МОК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!