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Общество

Молния ударила в людей во время шторма в Москве

Baza: в Москве два человека госпитализированы после удара молнии

Во время шторма в столице молния попала в двух человек, сообщает Telegram-канал Baza.

Молодые люди сидели на трибуне на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. После того как в них ударила молния, они потеряли сознание. Пострадавших госпитализировали.

До этого на Москву обрушился ливень с градом. Несмотря на это, многие горожане продолжили гулять по улицам. На кадрах со столичных улиц люди передвигались перебежками — те, у кого нет зонтов спасались от ливня с помощью дождевиков. Из-за непогоды на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша.

На этой неделе специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупреждал, что в Москве в выходные ожидается суперциклон. Он принесет в город аномальные ливни. Синоптик рассказал, что «сработает эффект Фудзивары», который заключается в объединении двух циклонов, формирующих мощный вихрь.

Ранее Спасская башня лишилась стрелки часов из-за непогоды.

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