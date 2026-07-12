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Общество

СМИ сообщили о массовой задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Осторожно, Москва»: в аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов
Sorbis/Shutterstock/FOTODOM

В аэропортах Москвы задержали или отменили более 150 рейсов. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В публикации отмечается, что задержки могли произойти из-за погодных условий или введения плана «ковер».

Больше всего рейсов задержали в столичном Шереметьево – 56 на прилет и 42 на вылет.

«Ограничения полетов объявляли сегодня в Домодедово, Жуковском и Внуково, в них задержано около 56 рейсов», – говорится в публикации.

До этого сообщалось, что московский аэропорт Внуково работает в штатном режиме после грозы, однако возможны изменения в расписании. Из-за погодных условий несколько рейсов ушли на запасные аэродромы.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Желтый уровень погодной опасности продлен до вечера.

Кроме того, с раннего утра Москву пытаются атаковать украинские беспилотники. На фоне этого в авиагаванях периодически вводятся ограничения.

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке рейса.

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