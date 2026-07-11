В Московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности продлили в столичном регионе до вечера 12 июля

В Москве и Подмосковье продлили желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

«Дождь. Период предупреждения до 21:00 12 июля», — говорится в сообщении.

Синоптики уточнили, что в период действия предупреждения ожидаются дождь, гроза и усиление ветра до 15 м/с.

11 июля Москва и Подмосковье оказались во власти циклонов «Бернадетт» и «Каспиец». Столицу и окрестности накрыл мощный ливень с грозой, местами выпал град. Столичный дептранс призвал автомобилистов пересесть на метро — интенсивный ливень серьезно осложняет видимость на дорогах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что дожди в Москве будут идти еще три дня. По его словам, непогода покинет город в среду, 15 июля. В этот день барический максимум разгонит облака, а воздух прогреется до +24...+26°C, уточнил синоптик.

Ранее молния ударила в людей во время шторма в Москве.