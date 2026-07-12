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Армия

Число сбитых на подлете к Москве дронов превысило 40

Собянин: два беспилотника уничтожили на подлете к Москве
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), уничтожили на подлете к Москве. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в «Макс».

О первом беспилотнике он сообщил в 15:00 мск, о втором — в 15:12 мск. Собянин добавил, что на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В 15:38 мэр Москвы рассказал еще о трех БПЛА, уничтоженных на подлете к столице. Тогда число сбитых с начала суток дронов достигло 39. Таким образом, теперь оно превысило 40.

По данным министерства обороны РФ, в ночь с 11 на 12 июля над территорией страны ликвидировали 349 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украинские военные использовали беспилотники самолетного типа. Дежурные средства ПВО перехватили часть целей над акваториями Черного и Азовского морей. Остальные летательные аппараты были уничтожены в столичном регионе, Крыму, Краснодарском крае и 13 областях. Среди них — Липецкая, Смоленская, Воронежская, Курская, Ульяновская, Орловская, Белгородская, Тульская, Калужская, Ростовская, Самарская, Брянская и Саратовская.

Ранее беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Тульской области.

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