Аэропорт Внуково предупредил о корректировках в расписании из-за непогоды

Московский аэропорт Внуково работает в штатном режиме после грозы, однако возможны изменения в расписании. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

«После грозы в районе аэропорта Внуково работает в штатном режиме. Но возможны корректировки в расписании. Из-за погодных условий несколько рейсов ушли на запасные аэродромы», — сказано в публикации.

Тем временем «Аэрофлот» заявил, что ынужденно корректирует расписание некоторых рейсов в связи с неблагоприятными погодными условиями в Москве и области. Решение было принято из-за прохождения грозового фронта.

Циклон «Бернадетт», обрушившийся на Калининградскую область в ночь на 8 июля, сместился в регионы Центральной России. Вечером 11 июля Москву и Подмосковье накрыл сильный ливень с крупным градом. Непогода продолжила бушевать в Московском регионе и на следующий день. Желтый уровень погодной опасности продлен до вечера.

Ранее россиянам рассказали, что делать при задержке рейса.