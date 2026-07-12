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Общество

В Омане спасли несколько десятков моряков с подбитого в Ормузском проливе судна

В Омане спасены 23 моряка с потерпевшего крушение судна GFS Galaxy, один пропал
Reuters

Экстренные службы Омана спасли 23 члена экипажа судна GFS Galaxy, потерпевшего бедствие в Ормузском проливе у берегов провинции Мусандам, еще одного моряка ищут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на центр морской безопасности султаната.

Судно шло под флагом Кипра. На расстоянии в 4,4 морской мили от побережья Омана экипаж подал сигнал бедствия, уточнили в ведомстве. Спасенным морякам оказали медицинскую помощь. Еще один член экипажа считается пропавшим без вести, идет операция по его поиску.

Как заявили в Центре координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO), контейнеровоз получил повреждения в результате атаки у побережья Омана, после чего на борту вспыхнул пожар.

В ночь на 12 июля Иран объявил о закрытии Ормузского пролива после того, как судно, двигавшееся по «несанкционированному маршруту», было атаковано и остановлено.

В МИД Индии осудили нападение на судно: на борту контейнеровоза находились 11 граждан республики, одного из них ищут.

Ранее ВСУ повторно атаковали дронами два танкера в Таганрогском заливе.

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