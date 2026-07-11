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Общество

В Москве рухнувшее на пути дерево помешало движению трамваев

В Москве из-за дерева на пути произошел сбой в движении трамваев

В Москве в районе Курского вокзала дерево упало на трамвайные пути. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный дептранс.

Там уточнили, что дерево рухнуло в Верхнем Сусальном переулке. Из-за этого задержались трамваи № 2, 4 и 32. Их маршруты временно изменили. Пассажиров попросили внимательно следить за объявлениями водителей.

Примерно спустя 15 минут дептранс проинформировал о восстановлении движения.

До этого на Москву обрушился ливень с градом. Несмотря на это, многие горожане продолжили гулять по улицам. На кадрах со столичных улиц люди передвигались перебежками — те, у кого нет зонтов спасались от ливня с помощью дождевиков.

Во время шторма молния попала в двух человек. Молодые люди сидели на трибуне на стадионе «Труд» на Варшавском шоссе. После того как в них ударила молния, они потеряли сознание. Вскоре пострадавших забрала скорая. Кроме того, из-за непогоды на территории арт-пространства «Винзавод» у одного из зданий обрушилась крыша.

Ранее ветер сдул автобус с россиянами с дороги в Эстонии.

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