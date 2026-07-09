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Общество

Москвичам рассказали, когда в столичном регионе улучшится погода

Синоптик Позднякова: погода в Москве не улучшится до второй половины июля
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Улучшение погоды в столичном регионе ожидается не раньше второй половины июля. В предстоящие выходные ожидаются перепады температуры и ветра, рассказала RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в субботу, 11 июля, воздух в столице прогреется до +24…+26 градусов, в воскресенье ожидается до +23 в столице и от +20 до +25 по области. В ночные часы воздух прогреется до +14….+16 градусов.

«В воскресенье также ожидается смена ветра: восточный ветер сменится на северо-восточный. Ночи останутся облачными и тёплыми, а днём температура составит +22...+23 градуса и не более», ― отметила синоптик, добавив, что рассчитывать на улучшение погоды до второй половины июля не стоит.

Напомним, также Татьяна Позднякова предупредила, что 11 и 12 июля, в Москве ожидается дождливая погода, однако дожди не будут сильными. При этом синоптик уточнила, что экстремальные события до конца недели не ожидаются. В выходные столичный регион, по словам синоптика, будет находиться под влиянием системы объединённых циклонов.

Ранее россиянам рассказали, в каких регионах ожидается слишком жаркая погода.

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