Синоптики предупредили москвичей о жаре

В Москве ожидается жара в 30 градусов во второй половине субботы, 11 июля. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по Москве.

«В период с 12 до 17 часов 11 июля местами в Москве ожидается сильная жара 30...31 °С», — говорится в сообщении.

Москвичей призвали пить побольше воды и держаться в тени.

До этого главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что улучшение погоды в Москве и области ожидается не раньше второй половины июля. Также она рассказала, что 11 и 12 июля в столице пройдут дожди.

В ночь на 11 июля на Подмосковье обрушился смерч. Он снес крыши домов в подмосковном коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском и разрушил собачий приют в Волоколамске.

Ранее на Тайване из-за приближения супертайфуна «Бави» пострадали порядка 87 человек.