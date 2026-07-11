На Тайване десятки человек пострадали на фоне приближения супертайфуна

На Тайване из-за приближения к острову супертайфуна «Бави» пострадали порядка 87 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

По данным Центрального центра реагирования на стихийные бедствия, по состоянию на 14:00 по местному времени 87 человек получили травмы. При этом в ведомстве уточнили, что «большинство из них были вызваны падениями с велосипедов» или падениями предметов.

Агентство также сообщило, что по состоянию на утро субботы с острова эвакуировали 14,2 тысячи человек. Основная часть из них находится в уезде Хуалянь на востоке Тайваня. Из-за стихийного бедствия около 27 тысяч домов остаются без электричества.

Предполагается, что после Тайваня тайфун перекинется на Китай, где вызовет проливные дожди и наводнения. По прогнозам Китайского метеорологического управления, тайфун пересечет побережье провинции Фуцзянь в субботу вечером.

До этого метеорологи присвоили «Бави» порядковый номер девять и определение «Свирепый». Тайфун возник к юго-востоку от Японии в районе Марианских островов и движется на запад.

Ранее на юг Хайнаня обрушился тайфун «Майсак».