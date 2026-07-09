Москвичей предупредили о надвигающихся ливнях

В предстоящие выходные, 11 и 12 июля, в Москве ожидаются дождливая погода, однако, дожди не будут сильными. Об этом в беседе с aif.ru рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, дневная температура воздуха в эти дни будет доходить до +26°C. При этом синоптик уточнила, что экстремальные события до конца недели не ожидаются.

«В выходные дни произойдет слияние западного циклона, но он не такой уж мощный на самом деле. Циклон, который сформируется над Каспием, выйдет сначала на Среднюю Волгу, а затем двинется дальше. После это два циклона пойдут на встречу друг другу. И, в частности, в субботу и воскресенье мы будем находиться под влиянием этой системы объединенных циклонов», — пояснила Позднякова.

Она уточнила, что циклон сформируется над столицей в понедельник, 13 июля.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец до этого говорил, что скоротечные дожди и неустойчивая погода ожидаются в Москве в четверг, 9 июля. По его словам, в Москве и по области будет преобладать облачная погода, прошумят скоротечные дожди, ветер юго-западный четыре-девять метров в секунду, порывистый.

Он отметил, что максимальная температура воздуха в столице в этот день ожидается +21°C, барометры покажут 746 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик рассказала о погоде в Москве до конца недели.