Ураган разрушил собачий приют в Подмосковье

Ураган уничтожил собачий приют в подмосковном Волоколамске, шесть питомцев пропали во время непогоды. Об этом сообщает Baza.
Владельцы питомника «Мурзик Шарики» обнаружили на месте 16 разрушенных вольеров: сильный ветер повалил заборы, сорвал крыши с будок, оборвал провода, так что питомник остался без электричества.
Во время бури на одну из собак упало дерево, ее удалось вызволить. Еще шесть собак исчезли, их поиски могут усложнить прогнозируемые в регионе дожди.
Оставшихся 50 собак питомника перевезли на время в соседнюю конюшню.
Минувшей ночью на Подмосковье обрушился циклон «Бернадетт». В подмосковном коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов.
Синоптики предупредили, что циклон принесет в Москву мощные ливни. До этого в Туле уже выпал крупный град, а под Калугой заметили воронку торнадо.
Ранее в Рязанской области смерч повалил лес на базе отдыха.