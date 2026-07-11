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Общество

Ураган разрушил собачий приют в Подмосковье

В Волоколамске ураган разрушил 16 вольеров в приюте, шесть питомцев пропали
ChocoPie/Shutterstock/FOTODOM

Ураган уничтожил собачий приют в подмосковном Волоколамске, шесть питомцев пропали во время непогоды. Об этом сообщает Baza.

Владельцы питомника «Мурзик Шарики» обнаружили на месте 16 разрушенных вольеров: сильный ветер повалил заборы, сорвал крыши с будок, оборвал провода, так что питомник остался без электричества.

Во время бури на одну из собак упало дерево, ее удалось вызволить. Еще шесть собак исчезли, их поиски могут усложнить прогнозируемые в регионе дожди.

Оставшихся 50 собак питомника перевезли на время в соседнюю конюшню.

Минувшей ночью на Подмосковье обрушился циклон «Бернадетт». В подмосковном коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов.

Синоптики предупредили, что циклон принесет в Москву мощные ливни. До этого в Туле уже выпал крупный град, а под Калугой заметили воронку торнадо.

Ранее в Рязанской области смерч повалил лес на базе отдыха.

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