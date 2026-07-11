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Общество

На Подмосковье обрушился мощный смерч

SHOT: в Подмосковье смерч снес крыши домов
eyeclick/Global Look Press

В подмосковном коттеджном поселке «Никольское» под Наро-Фоминском смерч снес крыши домов. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

«Несколько часов назад по территории прошел сильный ветер, из-за которого снесло крыши и их облицовку на нескольких домах. Сильнее всего повреждены дома на улице Клубничной», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, среди местных жителей пострадавших нет.

Накануне мощный смерч в Рязанской области повалил лес на базе отдыха в Дубровичах. Сильнее всего стихия ударила по базе отдыха в Дубровичах. У воды ураган повалил десятки деревьев, накрыв пляж и дом отдыха. В тот момент на месте находились несколько десятков семей, но никто не пострадал.

9 июля корпорация «Роскосмос» обнародовала спутниковые снимки с балтийским циклоном, надвигающимся на Москву. В тот же день главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что условий для формирования смерча в Москве на 10 июля не прогнозируется. Специалист пояснила, что смерчи образуются, когда в жаркую погоду приходит очень контрастный холодный фронт.

Ранее была названа дата возвращения жары в Москву.

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