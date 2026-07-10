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Общество

Бывшему полицейскому, обвиняемому в получении взяток от журналистов, вменяют кражу

Экс-полицейский из Белгорода Селиванов обвиняется в получении взятки и краже
Dmitriy Kandinskiy/Shutterstock/FOTODOM

Бывшему белгородскому полицейскому Александру Селиванову, обвиняемому в получении взяток от журналистов Telegram-канала Baza и превышении должностных полномочий, также вменяют кражу в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

«Селиванов А. А. обвиняется по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия), п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в крупном размере) и по двум эпизодам п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из которых побуждений)», — говорится в сообщении.

В июне бывший руководитель дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев был приговорен к пяти годам колонии и штрафу в размере 670 тысяч рублей за получение взяток на сумму 67 тысяч рублей от сотрудников Baza.

По уголовному делу также проходят бывший главред издания Глеб Трифонов и продюсер Татьяна Лукьянова.

Ранее юрист объяснил, почему опасно давать взятку работникам АЗС.

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