В Москве экс-полицейского осудили за продажу служебных данных сотрудникам Baza

РИА Новости: бравшего взятки от Baza полицейского Аблаева осудили на пять лет

Экс-руководитель дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев осужден на пять лет колонии и штраф в размере 670 тысяч рублей за получение взяток на сумму 67 тысяч рублей от сотрудников издания Baza. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, согласно приговору осужденный лишен звания майора полиции и не сможет работать в органах внутренних дел на протяжении четырех лет после отбывания срока. Обвинение просило приговорить его к шести годам колонии.

Уголовное дело о взятках полицейскому возбуждено в отношении бывшего главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Оба сначала находились в СИЗО, но потом были переведены под домашний арест. По данным агентства, они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

По версии СК, Аблаев, оперуполномоченный отдела угрозыска МУ МВД РФ «Красноярское» Сергей Ковалев и его белгородский коллега Александр Селиванов около двух лет получали взятки за передачу служебной информации журналистам Baza. Все трое сейчас под домашним арестом. Дела Ковалева и Селиванова переданы для рассмотрения в суды Красноярска и Белгорода соответственно.

Ранее стало известно, какой срок грозит экс-главреду Baza.