Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Москве экс-полицейского осудили за продажу служебных данных сотрудникам Baza

РИА Новости: бравшего взятки от Baza полицейского Аблаева осудили на пять лет
Shutterstock

Экс-руководитель дежурной части УМВД по Краснодару Александр Аблаев осужден на пять лет колонии и штраф в размере 670 тысяч рублей за получение взяток на сумму 67 тысяч рублей от сотрудников издания Baza. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Кроме того, согласно приговору осужденный лишен звания майора полиции и не сможет работать в органах внутренних дел на протяжении четырех лет после отбывания срока. Обвинение просило приговорить его к шести годам колонии.

Уголовное дело о взятках полицейскому возбуждено в отношении бывшего главного редактора Baza Глеба Трифонова и продюсера Татьяны Лукьяновой. Оба сначала находились в СИЗО, но потом были переведены под домашний арест. По данным агентства, они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.

По версии СК, Аблаев, оперуполномоченный отдела угрозыска МУ МВД РФ «Красноярское» Сергей Ковалев и его белгородский коллега Александр Селиванов около двух лет получали взятки за передачу служебной информации журналистам Baza. Все трое сейчас под домашним арестом. Дела Ковалева и Селиванова переданы для рассмотрения в суды Красноярска и Белгорода соответственно.

Ранее стало известно, какой срок грозит экс-главреду Baza.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!