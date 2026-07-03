Юрист объяснил, почему опасно давать взятку работникам АЗС

Попытка обойти лимит на покупку топлива с помощью подкупа сотрудника АЗС может обернуться уголовным преследованием, заявил в беседе с «Газетой.Ru» юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве Александр Хаминский. Он отметил, что в некоторых регионах на фоне ограничений некоторые водители уже пользовались таким «лайфхаком».

«Если работник автозаправочной станции выполняет управленческие функции в коммерческой организации, а деньги передаются за совершение действий в интересах клиента вопреки установленным правилам компании, такие действия могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп. Ответственность предусмотрена как для лица, передающего незаконное вознаграждение, так и для его получателя. При этом правовая оценка зависит от конкретных обстоятельств. Не каждое предложение «договориться» автоматически образует состав преступления», — подчеркнул он.

Штрафы за подкуп достигают 1,5 млн рублей, предупредил юрист.

«Следствие должно установить, что деньги передавались именно в качестве незаконного вознаграждения за нарушение служебных обязанностей, а сотрудник АЗС относится к категории лиц, на которых распространяются нормы о коммерческом подкупе. Санкции по статье о коммерческом подкупе в зависимости от обстоятельств предусматривают крупные штрафы вплоть до 1,5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 7 лет. Поэтому попытка решить вопрос на месте ради нескольких дополнительных литров топлива может повлечь куда более серьезные последствия, чем кажется на первый взгляд», — заключил он.

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