В США предварительно одобрили план строительства 76-метровой арки Трампа

Национальная комиссия по планированию столицы (NCPC) предварительно одобрила план строительства 76-метровой арки в Вашингтоне, предложенной президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, несмотря на подавляющее общественное сопротивление, восемь из двенадцати членов комиссии проголосовали за предварительное утверждение проекта на транспортной развязке в Вирджинии у Мемориального моста. Однако члены комиссии отложили решение о применении к проекту федерального закона, ограничивающего высоту зданий.

«Окончательное утверждение может состояться на следующем заседании агентства в сентябре», — сказал председатель комиссии Уилл Шарф.

Противники строительства арки утверждают, что она нарушит исторический вид между мемориалом Линкольна и Арлингтонским национальным кладбищем. Высота арки (76 м) более чем в два раза превышает высоту Мемориала Линкольна (30 м) и почти вдвое меньше высоты Монумента Вашингтона (169 м), пишет издание.

В апреле Трамп опубликовал проект триумфальной арки, назвав ее самой большой и красивой в мире. На изображении, подготовленном компанией Harrison Design, арка выполнена из светлого камня с элементами позолоты, на вершине расположены два орла из цветного металла, а в центре — золотая фигура, похожая на статую Свободы с крыльями.

До этого журналисты заметили в Белом доме на стене фотографию Трампа и российского президента Владимира Путина, сделанную во время саммита на Аляске.

Ранее в центре Вашингтона установили большой трон с золотым унитазом.