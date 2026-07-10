Ограничения ввели в аэропорту Жуковский

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропорту Жуковский (Раменское). Об этом сообщается в Telegram-канале Росавиации.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – говорится в публикации.

В ночь на 10 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице силы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны РФ уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

До этого в Росавиации сообщили, что московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию.

В министерстве транспорта России сообщили, что ливень и гроза в московском регионе, которые, как ожидается, продлятся с ночи на пятницу до конца выходных, могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов, ограничить условия для взлета и посадки.

В министерстве добавили, что службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме, а для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров планируется задействовать дополнительный персонал.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения.