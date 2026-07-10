Ограничения ввели в аэропорту Домодедово

Московский аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию. Об этом сообщает Росавиация в своем Telegram-канале.

В публикации отмечается, что согласование проводится с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропорта.

«Меры приняты для обеспечения безопасности полетов», – добавили в ведомстве.

До этого министерство транспорта России сообщило, что ливень и гроза в московском регионе, которые, как ожидается, продлятся с ночи на пятницу до конца выходных, могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Погодные условия могут повлиять на безопасность полетов, ограничить условия для взлета и посадки.

В министерстве добавили, что службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме, а для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров планируется задействовать дополнительный персонал.

Ранее в аэропорту Сочи ввели временные ограничения.