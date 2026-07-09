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Общество

В Минтрансе РФ рассказали о влиянии осадков на расписание полетов

Минтранс: ливень в Москве может привести к изменению расписания полетов
Guido Benedetto/Shutterstock/FOTODOM

Ливень и гроза в московском регионе, которые, как ожидается, продлятся с ночи на пятницу до конца выходных, могут привести к изменению расписания полетов и отменам рейсов. Об этом министерство транспорта России сообщило в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что в ночь на пятницу, 10 июля, и до конца выходных в Москве ожидается дождь, ливень, местами гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 метров в секунду.

Подобные погодные условия могут повлиять на безопасность полетов, ограничить условия для взлета и посадки.

В министерстве добавили, что службы аэропортов готовы к работе в усиленном режиме, а для оперативного обслуживания самолетов и пассажиров планируется задействовать дополнительный персонал.

До этого руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что предупреждения о якобы надвигающихся на Москву смерчах преувеличены. По словам специалиста, в пятницу в столичном регионе погода ожидается такой же, как сегодня — с грозами и «желтым» уровнем опасности.

Ранее москвичам рассказали, когда в столичном регионе улучшится погода.

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